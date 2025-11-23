Sorteo de mochilas y útiles escolares para el regreso a clases

Las Escuelas Públicas IDEA del Valle del Río Grande se complacen en presentar tres sorteos de mochilas gratuitas para el regreso a clases durante el mes de julio en tres de sus campus. El primer sorteo se realizará en IDEA San Juan Academy and College Preparatory el sábado 12 de julio de 12 p.m. a 2 p.m., el segundo en IDEA La Joya Academy and College Preparatory el sábado 19 de julio de 12 p.m. a 2 p.m., y el último sorteo de mochilas en IDEA Sports Park Academy and College Preparatory el sábado 26 de julio de 12 p.m. a 2 p.m.

El sorteo de mochilas está abierto a todos los niños de la comunidad. Las familias también tendrán la oportunidad de aprender en los puestos de diferentes vendedores locales. Los primeros 500 niños en edad escolar que asistan a cada evento recibirán una mochila con útiles escolares, como reglas, lápices, resaltadores y más. Los niños deben estar acompañados por un tutor para recibir una mochila. No hay límite de niños por familia que puedan recibir una mochila.

Para conocer más acerca de las Escuelas Públicas IDEA, haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.