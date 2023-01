Vuelos avanzan según lo programado

Durante el transcurso del día y hasta el viernes se espera que varios vuelos que permanecieron cancelados o retrasados al fin podrán llegar a sus destinos sin mayores contratiempos.

Esta tarde llegó el primer avión de la aerolínea Southwest Airlines desde la ciudad de Austin con destino al aeropuerto internacional del valle en Harlingen después de varios días de permanecer inactiva debido a las inclemencias del tiempo que impactaron directamente a este medio de transporte aéreo.

"Me compadezco la gente que han tenido un poco de percances, lo que pasó fue producto de la tormenta que hubo de nieve que hubo en la parte norte del país y hubo un efecto dominó, incluyendo al Valle y eso hizo que Southwest tuviera que cancelar vuelos," dijo el director de servicios aéreos y desarrollo de negocios del aeropuerto internacional de Harlingen, Nicolas Mirman.

Mirman añadió que aparte, la aerolínea Southwest experimentó problemas técnicos y procesos internos debido a la saturación de cientos de quejas por quienes se vieron afectados en la interrupción de viajes.

"Teníamos que salir el lunes a las 5, y nos mandaron un mensaje Southwest en la mañana que habían cancelado los boletos el viaje, pues y tratamos de cambiar el vuelo en la aplicación, pero no te dejaba que tenías que llamar, pero cuando llamas todo está down no te contesta nadie" dijo la usaría afectada en el aeropuerto de Harlingen, Jennifer Toledo.

Odisea que se complicó para quienes solo tenían planeado celebrar el día de la navidad con sus seres queridos y terminaron varados lejos de casa. "Les preguntamos que si ellos te ponían en un hotel o algo dijeron que no, les preguntamos que si nos podrían rembolsar y nos dijeron que no, que lo único que podía era cancelar el boleto, pero si querías usar otra aerolínea nos costaba más de mil dólares para salir ese mismo día o al día siguiente" agrego Toledo.

Sin embargo, el panorama ha cambiado gradualmente, "los últimos dos días ha habido cancelación del 60 al 70 por ciento de los vuelos locales, pero han mantenido un organigrama de emergencia en el cual han estado saliendo dos a tres vuelos por día a partir de hoy y esperemos que mañana también" dijo Mirman.

Explican que en el aeropuerto de Harlingen no se ha registrado un problema con la acumulación de equipaje como se registró en otros aeropuertos de conexión, "Houston, Austin, Chicago, entonces lo que pasa con el equipaje de esos pasajeros no logra ir a la conexión y queda perdido al igual que la gente acá uno llega si el vuelo sale se va con usted y si no sale se vuelve a su casa con sus valijas y vuelve el día siguiente a probar" dijo el director de servicios aéreos.

Se recomienda a los usuarios con vuelos programados para los siguientes días visitar la página web de la aerolínea y programar con tiempo su llegada, eso significa dos horas antes de la salida del vuelo.

