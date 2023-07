Agentes del Sheriff del condado Cameron identifican a la víctima del tiroteo mortal en la Laguna Heights

Este martes 25 de julio, el Departamento del sheriff del condado Cameron hizo pública la identidad de la persona asesinada a tiros en plena vía pública durante el tiroteo mortal ocurrido en la comunidad de Laguna Heights.

Mediante un breve comunicado de prensa, el Departamento del Sheriff del condado Cameron informó que oficiales respondieron a la cuadra 200 de la calle Adams en la Laguna Heights, alrededor de las tres de la madrugada, en referencia a una persona a la que le habían disparado.

En el lugar de los hechos, los oficiales localizaron el cuerpo de un hombre identificado como Christopher James de Leon, de 27 años.

"Cuando llegue al lugar me dijeron que era un hombre en los late 20 y cuando mire todo ordene una autopsia para determinar que paso, pero ahorita todo está pendiente con la autopista y la investigación", comenta Bo Ochoa, juez de paz del Precinto 1 en Puerto Isabel.

El autor material de la mortal agresión con arma de fuego logró darse a la fuga antes de que arribaran los oficiales y no han logrado identificar al o los sospechosos, pero aseguran que siguen varias pistas.

"Yo conocía a la persona asesinada y era muy tranquilo, no se mete en problema o nunca lo vi discutir o pelear con nadie, pero ahora que me entero de eso me da tristeza por él, pero en realidad no me sorprende que algo así podría pasar en esta ciudad", asegura Yolanda, residente de Laguna Heights en el condado Cameron.

Yolanda, como llamaremos a la mujer quien pidió no ser identificada por temor a represalias, dice que ha decidido mudarse a Puerto Isabel, tras los trágicos hechos que ocurrieron.

"He reportado de manera anónima al departamento del sheriff en repetidas ocasiones sobre ese punto de distribución de drogas y me han ignorado, incluso he reportado al departamento de inmigración y simplemente me ignoran y que no tiene sentido para mí vivir aquí por muy barato que sea", expresa Yolanda.

El sheriff del Precinto 1, Norman Esquivel, mediante vía telefónica, confirmó que el cuerpo del joven asesinado fue localizado muy cerca a una residencia que ha sido cateada por las corporaciones policiacas en busca de narcóticos.

El Departamento del Sheriff del condado Cameron está solicitando la colaboración del público para que aporten información sobre este delito, llamando a línea de testigos contra el crimen al 956-350-5551.