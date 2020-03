Asesinan a diputado estatal al occidente de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El diputado local Erik Juárez Blanquet, del estado occidental de Michoacán, fue asesinado el martes cuando fue la baleada la camioneta en la que viajaba por la ciudad de Morelia, 300 kilómetros al oeste de Ciudad de México.

La fiscalía del estado de Michoacán indicó en un comunicado que la víctima presentaba a simple vista “heridas producidas por proyectil de arma de fuego”.

La secretaría de Seguridad Pública señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que otras dos personas quedaron lesionadas y que tras el ataque se realizó un despliegue policial en el que fueron detenidos dos hombres y asegurada una moto y un arma corta, aunque todavía debe determinarse si están relacionadas con el homicidio.

Silvano Aureoles, gobernador del estado, lamentó la muerte del legislador, que era de su mismo grupo: el Partido de la Revolución Democrática.

Michoacán es un estado con fuerte presencia del crimen organizado, aunque la violencia en la capital, Morelia, no ha sido tan intensa como en otras partes de esta región.

