Autoridades investigan un secuestro migrante en Brownsville, Texas.

En Brownsville, agentes federales de la patrulla fronteriza y del departamento de seguridad nacional asistieron en una investigación al fiscal del condado Cameron en el rescate de un grupo de inmigrantes con permiso de permanecer temporalmente en el país y quienes resultaron víctimas de secuestro y extorsión.

El fiscal Luis Sáenz confirmó a Noticias RGV sobre el rescate de un grupo de personas que permanecían en contra de su voluntad en una residencia ubicada a una corta distancia del centro de atención para inmigrantes buscadores de asilo en Brownsville.

Por tratarse de una investigación activa, la información en este caso es limitada, sin embargo, las autoridades de este condado aseguran haber detenido a dos personas que se hacían pasar por agentes de inmigración y con amenazas de deportarlas a su país, extorsionaban a sus víctimas.

"Ya sabemos lo que está pasando y estamos conduciendo las investigaciones, traemos los perfiles de ciertas personas que estamos vigilando y esperamos continuar con las investigaciones para llegar a un resultado, porque no vamos a permitir que personas de aquí de este lado tomen ventaja de personas que vienen con buenas intenciones y que sean abusadas" comento el fiscal Sáenz.

Abuso que, de acuerdo a una de las víctimas sobreviviente con la que pudimos hablar, viene sucediendo desde las mismas instalaciones del centro de bienvenida a inmigrantes en Brownsville donde empleados municipales ofrecían el traslado gratuito a residencias con aspecto de albergues en deplorables condiciones donde los mantenían secuestrados.

"Las personas que me enviaron con ellos eran de la ciudad, y yo dije okay son de la ciudad y como decían que eran de migración, ellos los que estaban llamando y todo a mi familia y todo no creí que eran migración y no pensé que me estaban mandando con unas personas, pero ya veo que si" explico la migrante, Wendy Coronado.

El modo de operar de estos presuntos secuestradores, explica Wendy es que ellos establecieron una cuota de 90 dólares diarios por su estadía en esa vivienda y al no contar con dinero en su persona para pagarles empezaron a llamar a sus familiares.

"Yo me sentí porque como yo iba a pagar ese dinero para yo pagar eso y entonces ellos me dijeron que tenía que trabajar aquí y que no me podía ir a mi destino" agrego Coronado.

Durante el rescate de Wendy y dos personas más de origen mexicano, la fiscalía del condado Cameron confirmó la detención de dos hombres de Colombia quienes, de acuerdo al testimonio de Wendy hacia las autoridades, la amenazaban de deportarla mientras decían que eran agentes de migración.

"Ellos me decían que eran migración y que me podían deportar si no pagas eso te podemos deportar porque no tenía dinero para estar en este país" dijo Coronado.

Acciones criminales que de acuerdo las autoridades de este país son penadas, sin importar el estatus de las víctimas

"El departamento del constable y agencias federales estamos aquí para tratar de apoyar y proteger a las víctimas, especialmente a las que han sido víctimas de quienes se hacen pasar por oficiales, para tratar de tomar algún tipo de ventaja o abuso" comento el sheriff, Abel Gomez.

Con respecto a la declaración de la víctima, los equipos de Noticias RGV ha intentado comunicarse con funcionarios del centro de bienvenida a inmigrantes para saber si tienen conocimiento de que esto estaba pasando y cuáles son las medidas que implementará al respecto, para prevenir este ilícito, pero no hemos recibido respuesta.

Vea el video para el informe completo.