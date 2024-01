Cliente denuncia a un taller de reparación en Harlingen por daños en su vehículo

Noticias RGV recibió una queja por parte de un cliente de un taller de reparación ubicado en Harlingen, quien indica que su vehículo presenta otros problemas luego de las reparaciones realizadas en el establecimiento.

En octubre del 2023 Jorge Maldonado estuvo involucrado en un accidente, y como es el trámite, su seguro vehicular le recomendó un taller de reparaciones con el que ellos tienen un convenio.

Sin embargo, Jorge explica que gracias a la tecnología de su carro se dio cuenta de que algo no estaba bien con su coche, el cual no ha podido conducir por casi tres meses.

A un mes de haber dejado su vehículo en el taller, Jorge Maldonado sigue sin poder disfrutar de su coche, pues indica que lo que sería una corrección de enderezado y pintura se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.

"No pensé nada, el carro está en el shop, lo van a prender, ellos lo van a prender, lo van a recargar, le van a pasar cables, le van a pasar corriente, no hay ningún problema. Al otro día me habla el gerente del taller y me dice no podemos prender el carro y que tengo que traer al mecánico para que nos ayude", comentó Jorge Maldonado.

El vehículo de Maldonado está alterado, lo que representa cuidados adicionales en su reparación, algo que, según indica, no se realizó en el taller, ya que al revisarlo junto con su mecánico de cabecera, se percataron que el tapete en el lado del conductor estaba mal colocado, presionando el sistema de nitrógeno, lo que causó que el carro se ahogara.

"Llegó mi mecánico, cortamos varios cables, prendió el carro, no se quieren hacer responsables ellos del carro que tuvieron en su procesión. Desde el 6 de octubre ellos tienen las llaves, el contrato no dice nada de que ellos no son responsables por daños causados por negligencia", agregó Maldonado.

De acuerdo a lo expuesto por Maldonado, el accidente dañó la parte trasera del vehículo, y no tenía nada que ver con el motor. Asimismo, explica que los mecánicos no tenían por qué haber metido mano al interior del carro, lo que según Maldonado causó los problemas eléctricos.

Tras no haber respuesta por parte del taller, Maldonado advirtió que tomaría acción legal.

"El dueño regresó y me dijo por medio del gerente del taller que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos, que bastante gente va y los amenaza que van a levantar una demanda y nunca procede. Le dije entonces, pues yo sí, esto ustedes lo hicieron, yo no tuve acceso a mi carro, voy a levantar una demanda y fue lo que hice", aseguró Maldonado.

Según los documentos obtenidos, Maldonado interpuso la demanda en la corte.

El equipo de Noticias RGV se comunicó con el Buró de Mejores Negocios, donde afirman que el taller mecánico cuenta con quejas previas.

"La dirección es 506 W. Van Buren Ave, tienen una calificación de -B, y tiene que ver por otras quejas que no fueron respondidas", reportó el Buró de Mejores Negocios.

Este miércoles 10 de enero, Noticias RGV fue al taller de 'Jaime Rodríguez Body Shop' en busca de respuestas, sin embargo, dijeron que por el momento no podían hablar sobre el tema, ya que tuvieron que involucrar a un abogado.

Este jueves el equipo de Noticias RGV intentó comunicarse nuevamente con algún representante del taller, sin embargo, dijeron que no había nadie que respondiera la llamada.

Por su parte, Jorge Maldonado está solicitando la devolución de su auto tal y como habían quedado en el acuerdo del contrato.

Para Maldonado, los meses pasan y sigue pagando la mensualidad del vehículo, el cual no tiene en su poder. Además, dice que ha perdido muchos días de trabajo por no tener en qué trasladarse.