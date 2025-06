Clientes de un gimnasio en McAllen reclaman el cierre sin previo aviso

Un gimnasio en McAllen cerró sus puertas sin previo aviso, dejando a muchos residentes que tenían membresías sin saber si se les reembolsara su dinero.

UFC Gym, ubicado en la calle norte McColl en McAllen cerró sus puertas indefinidamente y sin previo aviso.

El gimnasio no tiene máquinas ni tampoco un comunicado para sus miembros del porqué o que va a pasar con todo el dinero que pagaron para las membrecías.

"Cuando llegué del trabajo, tenían las puertas abiertas y todas las máquinas estaban afuera. Las pesas también. O sea, todo estaba afuera y no paraban de sacar cosas. Y cuando volví de comer, tenían dos camiones estacionados aquí mismo con la carretilla elevadora y estaban subiendo todas las cintas de correr a la parte trasera de los camiones. Y había camiones cargados con sacos de boxeo, pesas y todo tipo de cosas. Pregunté qué pasaba y todos dijeron que no sabían, así que era como si abrieran un día y cerraran al siguiente", comentó Christine Riley, coordinadora de transacciones del grupo Deldi Ortegon.

Varios testigos aseguran que no hubo aviso y que todo fue de un día para otro.

"Quería inscribir a mi niño en clases de boxeo y a lo mejor yo también tener membresía para el gimnasio. ¿ha intentado comunicarse con los encargados y preguntar si van a reabrir el gimnasio o como usted vio adentro que ya no hay nada, no hay equipo, usted piensa que ya no van a regresar? Yo creo que no, ya les hablé también hora y tampoco había respuesta y esta iba a ser mi última chance de comunicarme con ellos, porque obviamente si no hay nada, no", agregó Isaac Sadan, futuro miembro.

No tener información ha dejado confundidos tanto a quienes ya habían pagado su membresía como a los que pensaban inscribirse.

Muchos buscan en las redes sociales respuestas, pero no encontraron ninguna publicación en la página de UFC Gym en McAllen.

Antes esta situación, los miembros se preguntan qué pasó si era un muy buen gimnasio.

"Mi novio es luchador de MMA, así que estuvo muy bien porque tenían sacos de boxeo y demás, así que nos vino bien. Muy bien", indicó Anna Wallech, exmiembro.

En un comunicado para los miembros, UFC Gym agradeció el apoyo durante los últimos años y aseguró que no habrá más cobros.

Además, solicitaron que quienes deseen reembolsos envíen sus datos al correo electrónico mcallen@ufcgym.com.

"Ojalá puedan devolver todo el dinero que pagaron" agregó Anna Wallech.

El equipo de Noticias RGV se contactó con el equipo corporativo de UFC Gym para obtener una entrevista, pero no han emitido una declaración oficial.

Mientras tanto, los miembros del gimnasio aún siguen esperando respuestas.