Enfrentando la violencia doméstica, análisis profundo de la violencia en el hogar

La violencia doméstica puede adoptar muchas formas, entre ellas, el abuso emocional, sexual y físico, el hostigamiento y las amenazas de abuso.

Según la Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica, en promedio, en Estados Unidos, casi 20 personas por minuto son abusadas físicamente por una pareja íntima. Esto equivale a más de 10 millones de mujeres y hombres cada año.

"No nada más es la violencia doméstica física, también existe la violencia mental, en la cual te hace sentir que tú dependes de ellos y que tú sin ellos no puedes ser nada", dijo Alejandra Sanders, residente de Brownsville.

A pesar de la intimidación, es recomendable no guardar silencio y actuar.

"Si usted es víctima de violencia doméstica, es muy importante que haga el reporte de policía, ya si después en el futuro usted quiere tomar acción en la corte, puede tener evidencia de todos los reportes de policía que hizo", comentó Abril Luna, portavoz de la policía de Brownsville.

Ante esta situación, existen diferentes grupos de apoyo, entre ellos, Mujeres Unidas.

"Lo mejor que pueden hacer es hablarnos, porque tenemos los recursos, háblenos, aunque no vaya a buscar orden de protección o no van a poner cargos, it's ok, háblenos para hablar con ellas, a ver cómo pueden sobrevivir lo que están pasando", agregó Nelda Hernández con Mujeres Unidas.

Recuerde que no está solo y que hay personas y organizaciones que pueden ayudarle a salir de una situación peligrosa.

Puede llamar a Mujeres Unidas al 956-630-4878, ahí cuentan con un refugio de emergencia y asesoría legal ¡No dude en buscar ayuda!