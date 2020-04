Implementan puntos de revisión en Edcouch

La ciudad de Edcouch comenzó a implementar puntos de revisión el lunes.

Una nueva estrategia después de que los funcionarios municipales notaron una falta de interés por cumplir con la orden en todo el condado de permanecer en casa.

"Comenzamos a poner oficiales y con detenciones regulares. Vimos que no estaba funcionando. Hoy decidimos salir y colocar puntos de revisión," informó el gestor municipal Victor De La Cruz.

La policía de Edcouch vigila de cerca las calles buscando gente que no cumpla la order en el condado. Detienen a conductores en puntos de revisión temporales a las entradas de la ciudad pidiendo pruebas de su exención a la orden.

"Quiero que la gente entienda que no se trata de nosotros; no se trata de ganar dinero; no es por el citatorio. Nos interesa que obedezcan las reglas y que tenemos que derrotar a este enemigo que tenemos ahora frente a nosotros," explicó De La Cruz.

Los oficiales no preguntarán sobre su estatus migratorios, señaló De La Cruz. Mientras la gente pueda proporcionar documentos mostrando que son empleados esenciales o que entran en las excepciones de la regla de permanecer en casa del condado Hidalgo, que permite que compren mandado o busquen atención médica, estarán a salvo.