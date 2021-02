Inicia Campaña ‘Click it Ticket’ en Texas

in Hechos Valle

WESLACO – Agencias del orden público en todo Texas reforzarán el uso de cinturones de seguridad a partir del día de hoy.

La campaña ‘Abróchate o Paga’, (Click it or Ticket), acelera la implementación de los conductores y pasajeros que no usan los cinturones de seguridad, especialmente durante la noche, terminará el 3 de junio.

El año pasado, el número de ambos conductores y pasajeros en el asiento de enfrente no usando cinturones de seguridad incrementó por casi un 50 por ciento de día a noche.

El Departamento de Transporte de Texas dice que el usar un cinturón de seguridad puede reducir el riesgo de mortalidad en un accidente por 45 por ciento.

En Texas, la ley requiere que todos a bordo de un vehículo se abrochen sus cinturones, y los niños menores de 8 años deben estar asegurados con un cinturón de seguridad o un asiento infantil a menos que sean más alto de 4 pies 9 pulgadas.

Multas para las personas que infrinjan la ley constan de hasta $250 dólares más costos legales de corte.

De acuerdo a la Administración Nacional de Carreteras y Tráfico, el número de muertes entre las personas que no utilizan cinturones de seguridad bajó 8 por ciento de 2016 a 2017, y la iniciativa ”Click it or Ticket” ha salvado más de 5,400 vidas desde 2002.