Maestra Regional del año recibe cheque de $2.500

in Noticias RGV

Personal del Centro de Servicios Educativos Región Uno reconoce la labor de educativa por parte de una profesora del Distrito Escolar de Sharyland al nombrarla como la Maestra Regional del Año.

La educadora, Nubia German, quien lleva 19 años en el magisterio, fue nominada por sus compañeros de la Escuela Primaria Donna Wernecke, y fue sorprendida en su clase de segundo grado con un cheque de $2,500.

"Me siento agradecida con dios, nuestro señor, que gracias a él estoy donde estoy. Y gracias a mi madre, claro, y a mi familia, me siento demasiado agradecida con todos", expreso German. "¿Qué voy a hacer con el dinero? Ya le dije a mis estudiantes que les voy a hacer una fiesta con pizza. Ellos están felices, también dios sabe que yo lo necesitaba para algo, por eso vino, él nunca me deja sola."

German es la primera de dos maestros de la Región Uno que recibirán reconocimiento. El miércoles, un afortunado profesor de secundaria de otro distrito del Valle también será premiado.