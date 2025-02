McAllen presenta su cuarto informe de gobierno con nuevas inversiones

El alcalde de McAllen Javier Villalobos, ofreció su cuarto informe de gobierno, donde presento los proyectos que se efectuaron de esa ciudad en áreas como transporte, educación y seguridad. Villalobos dice estar muy orgulloso de los logros de su administración durante este último año y que continuaran las inversiones en áreas de drenaje, educación y transporte para hacer de McAllen todavía una mejor ciudad para sus residentes.

"This is the McAllen Way", es el título del cuarto informe de gobierno de Javier Villalobos, con lo que el alcalde se refería para explicar que es la manera en que se hacen las cosas en McAllen.

Con gran entusiasmo, Villalobos informó que en el área de educación, reconoció a South Texas College, donde el 90% de sus estudiantes de enfermería pasaran el examen de licenciatura en todo el estado y también es el primer colegio en ofrecer el programa de inteligencia artificial a sus alumnos. Lo cual va a beneficiar mucho en atraer nuevas industrias y empresas al poder ofrecer mano de obra con mucha más preparación.

En el área de mejoras en aeropuertos, dijo que se han invertido más de $7 millones de dólares, y gracias al aumento del transporte público metro McAllen y nuevas rutas, en el 2024 McAllen resulto ser la única ciudad con una reducción de tráfico en todos los Estados Unidos.

Sin embargo, uno de los proyectos más importantes por inaugurar es la expansión del puente internacional Anzalduas, con un costo de más de $80 millones de dólares, se espera beneficiara la conectividad global y la economía de países hermanos.

"Tenemos sistemas de agua que estamos tratando. Sabemos que el agua es mucho problema y estamos invirtiendo, pero muchísimo dinero, pero sabemos que es necesario y lo vamos a hacer. Estamos trabajando siempre en los drenajes, en las calles y en la seguridad, somos la ciudad más segura en Texas, tercera en los Estados Unidos", agrega Javier Villalobos, alcalde de McAllen.

Para situaciones de emergencia, se inauguró el centro de entrenamiento para bomberos, en donde se implementó el programa de intercambio recibiendo a bomberos de Reynosa, Tampico y CD Victoria y compartiendo métodos de primero auxilio, entre otras técnicas de ayuda.

"Estoy orgulloso de todos los proyectos, de la manera que impactan nuestra comunidad, la oportunidad está fluyendo en McAllen y creemos que invirtiendo en la comunidad, en artes, infraestructura y seguridad publica todo lo que es nuestra prioridad en la comunidad hacen posible que nuestros residentes sean exitosos", agrega Issac Tawil, gerente de McAllen.

Al finalizar el informe de gobierno, el alcalde Javier Villalobos comento que los proyectos para este nuevo año incluyen el desarrollo de infraestructura en sistemas de agua, especialmente para adorarlo, así como más inversiones en el área de estudios y economía.