Montañistas del Valle logran récord tras escalar en los volcanes de Ecuador

Reyes Espino, residente de Hidalgo, es un apasionado montañista que ha marcado un nuevo récord para el Valle del Río Grande.

Espino junto a Rodolfo Hernández lograron alcanzar una meta impresionante.

Estos dos jóvenes lograron un ascenso histórico de 6,000 metros en el volcán Chimborazo y en tres de las montañas del Ecuador, incluido el volcán Cotopaxi, uno de los glaciares activos más altos del mundo.

“Fue emocionante, fue algo que nunca pensé que iba a pasar, pero es algo que siempre me he dicho que yo lo puedo lograr y eso fue lo que me dio las ganas en ir, me dio la oportunidad el amigo Rodolfo", comentó Espino.

Espino entrena todos los días en Mob Fitness en McAllen, donde no solo fortalece su cuerpo, sino también su mente.

“La mente, la mente te para de muchas cosas, pero le das poco a poco, vamos a hacer un ejemplo, o sea, un 5k, la gente va a decir que no, es que, pues es mucho. Pues si realmente lo haces y realmente termina, vas a decir, oye, lo puedo hacer, lo puedo lograr, deja subirle. Y así fue, así fue lo mío", agregó Espino.

“Así que diría que, a la hora de entrenar para algo así, lo primero que hay que tener es fortaleza mental. Porque eso es lo primero. Puedes estar en la mejor forma física posible, pero si tu mente no aguanta, no podrás lograrlo”, indicó David González, entrenador y dueño de Mob Fitness.

Pero este nuevo récord no fue fácil.

Temperaturas de hasta 30 grados, y el viento con largas caminatas nocturnas pusieron a prueba todo el entrenamiento.

“Subimos tres picos el primero para que matarnos el segundo, si era más difícil más es un punto más alto que los de México y de hecho es el volcán es uno de los volcanes activos más alto del mundo", expresó Espino.

Con condiciones extremas, Espino pudo alcanzar los 6,000 metros, el punto más cercano al sol desde la tierra.

“Realmente no le pensábamos porque teníamos tanto la mente, entonces el cansancio y la mente te dispara. Cosa tras cosa, negativas, positivas. Pero el guía nos dijo que llegamos a los 6000 metros, que era nuestra meta", informó Espino.

“En cuanto al fitness en general, alguien como reyes lo hace. Sí, lo hace más por sí mismo, pero sé que se preocupa mucho por la gente. Y sé que quiere contar su historia y no ser el único; no decir que es el único que puede hacerlo", agregó González.

Espino regresa de las montañas al sur de Texas con una lección muy importante, los límites están en la mente cuando se puede alcanzar alturas impresionantes.