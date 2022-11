Narcan alcanzo un récord de uso este año, ya que, según paramédicos, los casos de sobredosis siguen aumentando de manera alarmante

By: Nicolas Quintero

Andrés Martínez, de 33 años, actualmente está recibiendo ayuda del centro de desintoxicación y recuperación en Brownsville.

"Es muy difícil, sé que lo estoy haciendo por mi mismo, pero lo estoy haciendo más por ellos" dijo el residente de Harlingen, Andrés Martínez.

Martínez ha usado metadona desde el 2020, pero dicen que el problema proviene de su infancia, ya que a una edad temprana busco ayuda médica.

"Acabaron prescribiendo pastillas para la depresión y ahí es donde creo que comenzó mi adicción, cuando era realmente pequeño, como en el quinto o sexto grado" comento Martínez.

Durante años tomo pastillas para la depresión y a los 21 años se volvió adicto a los medicamentos para el dolor.

Pero no se rinde y lucha contra la adición buscando ayuda profesional, "he estado luchando contra eso desde entonces, he estado como en dos instituciones mentales, dos rehabilitaciones" dijo Martínez.

Martínez dice que en un punto estuvo sobrio durante 16 meses, pero se lesionó y los médicos le recetaron medicamentos para el dolor.

"Igual que un adicto, cuando salí del hospital, llegue directo a las pastillas, directo a lo que me puso en el hospital."

Martínez dice que ha tenido muchas llamadas cercanas y no está solo.

"Es preocupante en el sentido de que estamos viendo a más personas volverse adictas a este tipo de medicamentos o que se abusa de ellos" comento la enfermera, René Pérez.

Es conocido como narcan y en lo que va del año, los paramédicos han administrado más de 170 dosis a comparación con el año pasado, donde el número estaba cerca de 70 dosis administradas.

Los paramédicos informan que están viendo más casos de sobredosis de Fentanilo.

"Usamos narcan para intentar y descifrar si es una droga opioide de ese calibre para revertir el efecto. Esa es la única manera que sabremos más o menos lo que es" comento Abel Villarreal, paramédico de South Texas Emergency Care Foundation.

En algunos casos, paramédicos también responden a las escuelas, temen que más llamadas de sobredosis de opioides lleguen, ya que según ellos, los casos aumentan alrededor de la temporada navideña.

Martínez espera no solo recuperarse, pero que otros también tengan la fuerza para un mejor mañana.

"Si necesita ayuda, solo hable, todos valen la pena, incluso si no crees en ti mismo. No crea que no vale la pena. Si lo vales" reafirmo Andrés Martínez.

Vea el video para el informe completo.