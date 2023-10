Piden ampliar el transporte público en zonas rurales

Marta Elena Campos hace parte de un centro para ancianos que la recoge de su casa casi todos los días.

Ella vive en área rural de Muñiz en el condado Hidalgo y según un grupo comunitario local, hay personas que viven en áreas no incorporadas que no tienen quien los pueda llevar a lugares importantes. Tomando esto en cuenta, Ramona Casas de Arise, pide que haya más rutas de transporte público.

"Todo esto se puede mejorar la economía, la salud y la convivencia de la comunidad si hay un buen transporte adecuado" explico Casas.

La semana pasada, ella se reunió con colonos en el área de South Alamo para buscar soluciones.

El comité para la prosperidad del condado Hidalgo, está analizando esa problemática.

"Lo que me mortifica es que ahorita no tenemos los sistemas adecuados para ayudar a la comunidad. el sistema que tenemos ahorita no es suficiente" dijo Mario Reyna, de la comisión de prosperidad del condado Hidalgo.

