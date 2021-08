Portavoz de la ciudad: No se requiere que los migrantes se queden en las instalaciones de la carpa de Anzalduas

Con el video de los migrantes infectados con Covid caminando cerca de la salida del Parque Anzalduas, se genera preocupación sobre si los migrantes deben permanecer en cuarentena en las instalaciones.

El administrador de la ciudad de McAllen, Roy Rodríguez, dijo que no tienen la autoridad para mantener a los migrantes aislados en este refugio emergente hasta que den negativo en la prueba porque ya han sido procesados ??por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

"No se puede mantener a alguien encerrado", dijo Rodríguez. "Simplemente usaré esa palabra. No se puede obligar a alguien a que no abandone un lugar, así que estamos haciendo lo mejor que podemos con eso. Tenemos la la misma mentalidad y eso es para garantizar que nuestra comunidad, nuestros ciudadanos, estén seguros, así como los migrantes. Siempre tratamos a los inmigrantes como a cualquier otra persona de nuestra comunidad, con dignidad y respeto ".

"Básicamente, cuando están en un refugio, ya están en libertad", dijo Daniel Díaz, director de organización de la organización sin fines de lucro La Unión del Pueblo Entero. "Ya tienen permiso para estar en este país mientras están esperando su caso ".

Díaz dice que todo se reduce a una responsabilidad que él cree que tienen todos los que dan positivo, independientemente de su estado migratorio.

"El virus no ve fronteras", dijo Díaz. "Se debe hacer la misma pregunta sobre cualquier persona que viva en los Estados Unidos. ¿Cómo se va a obligar a retener a las personas en sus hogares si son COVID positivas? ¿lo sabemos?"

Es por eso que los funcionarios locales, así como las organizaciones benéficas católicas del Valle del Río Grande, han dado un paso al frente y tienen la tarea de hacer un trabajo que repetidamente han dicho que no es de ellos.

En su mayor parte, Rodríguez dice que los migrantes han estado haciendo su parte.