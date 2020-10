Requisitos para recibir cheques de estímulo

El Servicio de Rentas Internas publicó un desglose de los aproximadamente 9 millones de personas que recibieron un correo electrónico para determinar si son elegibles para reclamar un pago de impacto económico.

Estas cartas las recibirán las personas que no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos federales.

Si no reclamó sus impuestos y recibió pocos ingresos durante los pasados dos años es importante que presente una declaración de impuestos. ya que si no lo hace podría ser multado además de no calificar para el estimulo economico de $1,200 dólares aprobados durante la pandemia.

La fecha límite fue extendida hasta el 21 de noviembre para las personas con un salario anual bajo.

Puede aplicar para el cheque de impacto económico ingresando a la página del IRS.

Si tiene dudas puede comunicarse con el irs al 1800 829 1040.

Vea el video para el reportaje completo.