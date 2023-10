Residente de Harlingen protesta por mal estado del cementerio

Una mujer residente de Harlingen llama "perdido" el cementerio de Harlingen. Noticias RGV se comunicó con Vicenta Martínez, quien narró todos los detalles.

"Hierba y árboles crecidos. Para mí fue muy triste cuando vi eso", comentó Martínez.

Martínez asegura que no es un buen lugar cuando quiere visitar a sus seres queridos en el cementerio.

"No es un buen sitio para venir a ver, a celebrar su vida por lo que estuvieron aquí en este mundo", agregó Martínez.

El equipo de Noticias RGV pudo verificar que en el lugar hay un árbol que está muy crecido encima de la valla del cementerio.

"Siento que las familias no deberían tener que ver eso cuando vienen a visitar a sus seres queridos", expresó Martínez, quien también aseguró que hay lápidas derribadas por todo el cementerio.

Noticias RGV se puso en contacto con los representantes de la ciudad Harlingen, que está a cargo del mantenimiento del cementerio. Mediante un comunicado respondieron que no son responsables de reparar las lápidas rotas ni de limpiarlas, y que eso corresponde a las familias.

Sin embargo, la ciudad reconoció que su departamento de parques se encarga de cortar las ramas de los árboles y de la hierba.

Luego de que Noticias RGV se pusiera en contacto con Harlingen sobre el mantenimiento del cementerio, las cámaras captaron a los equipos de la ciudad limpiando la zona.

"Me molestó un poco porque quiero decir que es algo que deberían estar haciendo constantemente, no solo porque alguien llamó y preguntó al respecto. Me alegro de que van a empezar a hacerlo, ahora supongo que así que espero", añadió Martínez.

Por su parte, un portavoz de la ciudad aseguró que los equipos continuarán con los esfuerzos de limpieza la próxima semana.