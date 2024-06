Salud y Vida: Utilizan nuevo sistema de marcapasos en pacientes

By:

Un corazón sano late entre 60 y 100 veces por minuto. Sin embargo, cuando esa tasa disminuye, los pacientes necesitan un marcapasos.

Las versiones tradicionales son voluminosas y requieren dos cables largos conectados a una batería implantada.

Sin embargo, un nuevo marcapasos sin cables está cambiando la vida de quienes lo necesitan, ofreciendo una alternativa más cómoda y menos invasiva.

Este nuevo sistema de marcapasos es mucho más cómodo para los pacientes que deben llevar el dispositivo por el resto de sus vidas.

"Desde el momento en que nacemos, está diseñado para enviar automáticamente de 60 a 80 señales eléctricas por minuto", comentó Cyrus Hadadi, director asociado en 'Medstar Washington Hospital Center'.

Sin embargo, el corazón a menudo pierde la capacidad de regularse a sí mismo. "Así que, en lugar de 60 u 80 latidos por minuto, envía 35 o 40", indicó Hadadi.

Por lo tanto, durante años, los marcapasos se han implantado en el pecho de un paciente y se han enroscado cables (leeds) a través del cuerpo del paciente.

"Históricamente, lo que ha estado disponible para nosotros, es un dispositivo tradicional que implica una unidad de metal bastante voluminosa que contiene la batería y los circuitos necesarios para hacer funcionar el marcapasos y dos cables", informó Zayd Eldadah, director ejecutivo de cardiología en 'Medstar Health'.

Este hospital es uno de los primeros de la nación en implantar lo que se llama el marcapasos sin leo aveir (ah-veer) de doble chambre (sin leed). Este pequeño dispositivo se inserta a través de una vena y se implanta en el corazón. No hay cirugía y es sin cables.

"Con estos nuevos marcapasos, nadie sabrá que tienes uno", agregó Cyrus Hadadi.

Recientemente, se ofreció al paciente Jonathan Rose, ambos tipos de marcapasos y tomó una decisión rápida. "Vaya, me parece muy obvio, si puedes tener todo esto, no tener una bolsa en el pecho, no tienes que pasar seis semanas tratando de averiguar si puedes tener un swing de golf de nuevo o lo que sea", expresó.

"Quiero ver un día en el que todos los que necesitan un marcapasos tengan un marcapasos sin plomo y no tengamos que preocuparnos por los problemas con las pistas de una década que atraviesan tus venas y en tu corazón", expresó Cyrus Hadadi.

El sistema Pacemaker Aveir DR Leadless fue parte de un ensayo clínico en Medstar y recibió la aprobación regulatoria en junio de 2023.