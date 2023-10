Senado estatal aprueba aumento salarial para maestros

Los maestros en las escuelas públicas en Texas podrían recibir un aumento de sueldo si los legisladores en Austin aprueban una medida que usaría los impuestos para las matrículas en colegios privados.

Este viernes 13 de octubre, la representante de un grupo a favor de esta medida dijo que los padres merecen tener la opción de matricular sus hijos en colegios privados, sin embargo, varios sindicatos locales de maestros no están de acuerdo.

El superintendente del Distrito Escolar de Edinburg es uno de los que están en contra del uso de vales escolares para matricular a estudiantes en escuelas privadas.

Por su parte, los senadores estatales le agregaron más de 5.000 millones de dólares para aumentar los salarios de los maestros.

"Solo hablo de mi parte y no de parte del distrito escolar. Estoy en contra de los vales para colegios privados", expresó Mario Salinas, superintendente del Distrito Escolar de Edinburg.

Por su parte, el grupo de sindicato de maestros asegura que ofrecer vales escolares es un mal uso de fondos públicos.

"Es que los vouchers se sacan dinero de las escuelas públicas", comentó Marsha González, presidenta del sindicato de maestros en Edinburg.

En adición, el gobernador de Texas Greg Abbott planea crear una cuenta de ahorros para la educación, la cual le entregaría 8.000 dólares a las familias para pagar la matrícula de los escolares en un colegio privado, además de los uniformes, libros, tutoría y el transporte escolar.

"Una mamá desesperada que es un niño que no está leyendo, que lo están dejando para atrás o que lo están tratando como que no es simplemente lo suficientemente inteligente y no puede aprender, no se merece eso y una mamá no tiene por qué tener que estar trabajando en dos trabajos para poder pagar", agregó Valeria Gurr, analista de la Federación Americana para los Niños.

Durante esta semana, los senadores estatales aprobaron 1.2 mil millones de dólares para las escuelas públicas, además de un aumento adicional de 3.000 dólares para los salarios de los maestros.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de la siguiente sesión legislativa de la Cámara Baja, mientras que el gobernador Abbott solicita que se aprueban más fondos para los maestros si aprueban la medida de los vales para los colegios privados.