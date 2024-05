Aquí Entre Nos: 'The Lord Of The Rings' regresa con nueva película

Se estrenó una nueva mirada a la próxima precuela "A Quiet Place: Day One", en la que Lupita Nyong'o intenta escapar de Nueva York y de las garras de extraterrestres con Súper Audición.

Los fanáticos descubrirán si ella aprende que el silencio es oro cuando llegue la acción el 28 de junio.

En otras noticias, regresa "The Lord Of The Rings".

Warner Bros. está listo para lanzar la primera de una nueva tanda de películas basadas en los libros de J.R.R. Tolkien, esta vez centrados en Gollum de Andy Serkis.

Serkis también será el director de la nueva película, con Peter Jackson regresando como productor.

Continuando con los estrenos, ¡la sexta esposa del rey enrique octavo compite por sobrevivir!

Alicia Vikander interpreta a Katherine Parr junto al gobernante de Jude Law en "Firebrand".

El primer vistazo al drama histórico ya se puede ver, en el que la reina intenta evitar el mismo destino que sus predecesoras.