Aumento de Visas para Ayudar con Escasez de Camaroneros

BROWNSVILLE – Un cambio para los camaroneros locales podría significar un personal completo la próxima temporada.



Varios camaroneros dijeron que si no hay suficientes camaroneros en un barco, el trabajo es más difícil.



El camaronero Jaquin Macias dice que la escasez de mano de obra se debe a que no hay suficientes visas para los trabajadores extranjeros.



El año pasado, el Congreso sólo aprobó un aumento de 15,000 visas, pero este año se duplica.



"Cuando no tenemos todo el personal o no tenemos suficiente gente en el barco nuestras industrias perdiendo cerca de $ 1 millón al día", explica el director ejecutivo de la Asociación de Camarones de Texas, Andrea Hance.



Hance agrega que los trabajadores son más propensos a lesiones cuando no hay suficiente ayuda.



