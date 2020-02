Buscan respuestas tras perder contacto con familiar detenido por inmigracion

WESLACO – Una familia del Valle del Río Grande pide respuestas.

La patrulla fronteriza detuvo a su sobrino la semana pasada y desde entonces siguen esperando saber de él.

La familia menciona que comprenden la razón por la que fue detenido ya que no tiene documentos, pero aún así quieren saber si se encuentra bien y qué va a suceder con él ahora.

Edith Gonzalez solo quiere información sobre qué pasará ahora con su sobrino, Eddie.

Gonzalez trató de obtener respuestas pero nada ha funcionado.

"He llamado a varios centros, Puerto Isabel. Llamé al condado. Llamé para obtener información y me dijeron que no me la podían dar. Como que tienen autorización para no dar información," comenta Gonzalez.

Vea el video para el reportaje completo.