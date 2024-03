Cuidado de salud mental para familiares de veteranos

Los miembros de las fuerzas armadas pueden recibir el apoyo que necesitan, pero, ¿quién está apoyando a los niños cuando sus padres están defendiendo a los Estados Unidos? Esa es la pregunta que hizo el hijo de un veterano de la guerra en Vietnam.

Los distritos escolares en Texas, podrán inscribirse a un programa que brinda apoyo para estos estudiantes.

Se trata de un reconocimiento que recibe una escuela, que indica que los padres de algunos estudiantes, están en las fuerzas armadas.

Y fíjese que aquí, en el Valle, tenemos a la armería de la infantería de la guardia nacional de Texas, desde este lugar, salen muchos de los soldados enviados por el gobernador para vigilar la frontera con México.

Aquí, en Weslaco, una escuela secundaria ofrece un apoyo especial para los hijos de estos soldados.

"Nadie se preocupó por preguntarme en la escuela si necesitaba ayuda", agrega Mario Ybarra Jr., defensor de la salud mental de veteranos.

Él tenía apenas un año de edad, cuando su padre murió en la guerra en Vietnam.

Aunque eso ocurrió hace casi 60 años, la muerte de su padre, le dejó secuelas por el resto de su vida.

"Si hubiera recibido una intervención a una temprana edad, puede que no estaría luchando con depresión crónica, ansiedad y agorafobia", agrega Mario Ybarra, Jr., defensor de la salud mental de veteranos.

En año el 2018, Mario le propuso la idea al senador estatal Eddie Lucio Junior, de crear un programa especial, donde las escuelas de los niños con padres en las fuerzas armadas tengan un reconocimiento especial, conocido como la estrella morada.

"Tenemos niños que tienen los papás hermanos que se hizo loved ones que están en el ejército.", Saúl González, instructor de ROTC, preparatoria Edinburg North.

Saúl González es instructor del programa del ejército juvenil en la preparatoria Edinburg North, en solo su preparatoria, le cuenta a Noticias RGV sobre varios casos recientes, donde un padre murió en combate, o un hermano en el ejército fue desplegado a otro país.

"Pues está bien preocupado sí y no sabía la información como estaba su hermano no he hablado con él entonces yo le dije mira se tarda de perdido 30 días para que te hable para atrás no hay teléfono no hay nada ahí en Polonia es un campo más para poner carpas.", Saúl González, instructor de ROTC, preparatoria Edinburg North

Muchas de las escuelas en el centro de Texas, cuentan con este reconocimiento, por su ubicación cerca de varias bases del ejército.

En la región, uno de la oficina de recursos para las escuelas públicas de Texas, de Laredo hasta la Isla del Padre Sur, solo hay cuatro escuelas con el reconocimiento de la estrella morada.

"Our teachers are basically at the front lines of recognizing these children, and recognizing what is going on with them.", agrega Mario Ybarra, Jr., defensor de la salud mental de veteranos.

Las escuelas públicas en Texas, tienen entre el primero de abril hasta el 7 de junio para solicitar este reconocimiento.