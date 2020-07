Desaparece Dinero Recaudado para Grupo de Apoyo de Edinburg

EDINBURG - Un buster club de una preparatoria de Edinburg ya no cuenta con miles de dólares de fondos recaudados.

El presidente del booster club de la preparatoria Robert Vela se dió cuenta de faltaba dinero en la cuenta, por lo que se realizó un reporte policiaco en Edinburg el mes de enero.

El asistente en jefe de la policía de Edinburg, Oscar Treviño, confirmó que Elizabeth Gomez LLañez de 45 años, robó $9,900 dólares. Fue una combinación de retiros no autorizados de efectivo y tarjetas de débito.

El 16 de febrero, LLañez fue arrestada y acusada de robo.

CHANNEL 5 NEWS contactó al Distrito Escolar de Edinburg para escuchar sus comentarios. Ellos enviaron un comunicado que decía lo siguiente, "ya saben de la investigación conducida por el grupo de apoyo de banda.

La declaración continúo diciendo que no tienen afiliación o supervisan directametne las cuentas del grupo de apoyo. También dijeron que es protocólo no comentar sobre investigaciones que no son parte de su distrito.

La policía desconoce que le ocurrió al dinero.

El Distrito Escolar de Edinburg no reveló la información a los padres.

Hay varias reglas que los grupos de apoyo tienen que seguir.

El club es una organización externa que ayuda a recaudar fondos para una escuela.

El Distrito Escolar deberá recolectar el dinero por parte de la organización que brinda los fondos.

El club de apoyo u organización de padres puede presentar una lista de funcionarios y el propósito de la organización al superintendente del Distrito Escolar.