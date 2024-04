El candidato por Matamoros Roberto Lee responde a acusaciones falsas

En Brownsville, un candidato político Mexicano está haciendo una campaña para aclarar acusaciones falsas en su contra.

Roberto E. Lee Ponce, pudiera entablar un proceso legal contra medios de comunicación en México por supuestos actos de difamación.

En un intento por limpiar su imagen al ser señalado de acusaciones sin sustento, el candidato del partido movimiento ciudadano para la presidencia de Matamoros de manera inédita utiliza espacios públicos frente a la corte federal en Brownsville con la firme intención de mostrar al público que es un empresario de limpia trayectoria.

"Lo que sí queremos es aclarar a todos los matamorenses que están siendo engañados por estos medios que están difamando mi nombre y que están falsificando documentos federales estadounidenses, entonces lo primero es aclarar", agrega Roberto E. Lee Ponce, candidato del partido Movimiento Ciudadano en Matamoros, Tamaulipas.

Y para aclarar supuestas calumnias o difamaciones contra el candidato del partido Movimiento Ciudadano en Matamoros su abogado Luis Fernando Báez se dirige a medios de comunicación locales frente a las instalaciones federales para argumentar que no existen documentos archivados o activos contra el candidato Roberto Lee... Y que no se trata de una simple exhibición pública.

"Las cortes de estados unidos no son exhibición de nadie, esto es un proceso legal certificado de esta corte para aclarar daños extremadamente graves causados por un supuesto medio de comunicación", agrega Luis Fernando Báez, abogado defensor.

A pesar de la gravedad de este caso, actualmente no existe una demanda formal establecida en esta corte federal.

"Si demanda o no el señor Lee es decisión de él, y él no es una persona que busca ganancias económicas ni tampoco es una persona que busca afectar a los medios de comunicación de ninguna forma y lo único que él ha pedido es que estas campanas de falsedades no prosigan", agrega Luis Fernando Báez, abogado defensor.

"Para mí lo más importante es acabar de tajo con ese tipo de difamaciones y dejar un precedente para que de aquí en adelante la política pública no tenga que ser con noticias falsas difamación o guerra sucia, lo estamos haciendo pensando en lo que debe de ser la vida pública en México y en matamoros", agrega Roberto E. Lee Ponce, candidato del partido Movimiento Ciudadano en Matamoros, Tamaulipas.

Actividad política que ya ha sido manchada por la violencia en Tamaulipas y es preocupante para quienes buscan postularse en un estado dominado por el partido Morena.

"Es preocupante porque soy padre de familia y al final del día nadie le gusta estar rodeado de situaciones que ponen en riesgo no solamente a uno sino a más ciudadanos, pero muy particularmente en matamoros respiramos un aire de tranquilidad", agrega Roberto E. Lee Ponce, candidato del partido Movimiento Ciudadano en Matamoros, Tamaulipas

Lee dijo que es tiempo de lo nuevo, que prevalezcan la dignidad, Respeto, Transparencia y Justicia, y No al Pacto entre Corruptos.

El candidato del partido movimiento ciudadano agregó que de llegar a la presidencia municipal buscará mejorar la relación entre las ciudades de Brownsville y Matamoros.