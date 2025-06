ICE realiza operativo en un taller mecánico de McAllen

En McAllen, una presunta redada migratoria sorprendió a quienes estaban cerca de un negocio de mecánica la mañana de este viernes 27 de junio.

Los testigos informaron a Noticias RGV que vieron cuando agentes de ICE detuvieron a un hombre en el establecimiento Oil Changers y de Imperial Real Estate, en el 2217 de la calle Dove, en McAllen.

Alfredo Marroquín, gerente de Imperial Real Estate, fue testigo de lo ocurrido desde su oficina.

"Miré por la ventana y vi que había unos ocho o diez coches aparcados afuera, lo cual es mucho porque estamos cerrados. Así que miré y vi que había bastante policía estatal y unos seis o siete coches sin distintivos. Bajé y vi una furgoneta blanca, como una Ford de 15 pasajeros, y había gente sentada en la acera. Los detuvieron a todos", comentó Marroquín.

Marroquín cuenta que varias personas fueron detenidas durante el proceso correspondiente. "Para cuando me di cuenta de lo que pasaba afuera, los detenidos ya estaban sentados, con una especie de ataduras. Pero ya estaban sentados", agregó.

Poco después de las detenciones, una camioneta tipo van fue retirada por una grúa. De acuerdo con el gerente, no vio si se usó fuerza durante el operativo, pero las redadas siguen a la orden del día en todas partes del país, y en el Valle no es la excepción.

"Me acerqué a uno de los policías. Me acerqué a uno de ellos cuando me pidió que me identificara. Lo hice. Y eso fue todo. Hubo muy poca comunicación entre nosotros. ¿Pero, sabe? Era obvio que habían detenido a un grupo de no sé", indicó Marroquín.

Noticias RGV ha intentado obtener más información sobre lo ocurrido por parte de oficiales de la agencia ICE, pero hasta ahora, no han emitido información oficial sobre lo que paso.