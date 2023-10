Envían militares a Frontón para resguardar el muro fronterizo

Un equipo de noticias RGV se encuentra en una localidad de Frontón en el condado Starr muy cerca a una isla donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado mayor presencia de la guardia nacional y la policía estatal.

En Frontón se encuentran varios vehículos militares y se espera que en las próximas horas lleguen soldados de la Guardia Nacional y también de la policía para vigilar la frontera enfrente de la localidad Los Guerra en Tamaulipas.

"Aquí siempre hay mucha vigilancia, de eso no me quejo porque aquí estamos bien cuidados, aquí está bien protegido. De aquí, yo no me salgo", dijo una residente en el área que permaneció mantenerse en el anonimato.

La residente agregó que es muy común escuchar disparos de armas de fuego desde Los Guerra.

"Históricamente hablando, se concentra más en la parte oeste del sector, más que nada por la infraestructura. Las organizaciones criminales se enfocan más en esa parte, porque es más difícil de operar", añadió Andrés García, vocero de la Patrulla Fronteriza.

Por su parte, un grupo ambientalista, además de estar en contra de las acciones ejercidas en las fronteras del gobernador de Texas, Greg Abbot, también difiere contra el presidente Joe Biden por el reciente anuncio de la construcción del muro fronterizo.

"Estos muros dividen ranchos, terrenos importantes de conservación de la vida silvestre. Estos muros van a dañar la flora y fauna. Los muros no harán nada para impedir la entrada de migrantes o droga de manera ilegal", sostuvo Laiken Jordahl, activista de 'Southwest Wildlife Conservation Center'.

Noticias RGV se comunicó con la policía estatal y la guardia nacional para conocer más sobre la presencia de soldados y oficiales en Frontón, sin embargo, aún no se han pronunciado al respecto.

Por su parte, Eloy Vera, juez del condado Starr, dice estar molesto por la poca comunicación de Homeland Security con el condado, y que, hasta el momento, no se les han informado qué tipo de construcción va a ser, las locaciones exactas y dónde se va a construir.

Según un reciente comunicado del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el congreso ya había destinado fondos para la construcción de un muro fronterizo en el 2019.

Según investigadores, con esta acción, el gobierno federal puede sobrepasar varias leyes que protegen el medio ambiente.