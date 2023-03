Reparaciones de Puente Río Hondo También Afectan a Negocios

Arroyo City – Dueños de Empresas en la ciudad de Arroyo dicen que están teniendo un éxito tras el cierre temporal de un puente en Río Hondo.



El puente, una ruta popular para llegar a la ciudad de la pesca, en la actualidad los conductores están desviándose pues la reparación aun sigue su curso.



Ismael Yanez ha sido un guía de pesca en Arroyo de la ciudad durante los últimos 10 años. Dijo que en muchos casos sus clientes se pierden en los caminos del condado.



"Ese puente se ha convertido en un problema para mucha gente por aquí una gran cantidad de empresas", dijo. "Me llaman al menos 5 a 6 veces por semana sobre cómo llegar hasta aquí."



Yáñez dijo que la gente por lo general no se enteran que el puente ha sido cerrado hasta que manejan hasta ahí. El dijo que sucede más a los clientes que no son del Valle del Río Grande.



Dijo que el desvío los pone fuera de horario.



"Se supone que deben estar aquí a las 6 en punto de la mañana. Podrían presentarse a las 7 de la mañana, debido a que se pierden y tuvieron que desviarse para llegar a Arroyo City," dijo.



En algunos casos, Yáñez dijo, que muchas veces no se presentan en lo absoluto.



"En realidad, tuve dos clientes que tuvieron que me cancelaron porque no podían encontrarlo. ", dijo el instructor.



Yáñez dijo que cada cliente cuenta en el pequeño pueblo de pescadores.



"Estoy contento de que lleguen a veces porque cuando no lo hacen, es dinero que se escapa de mi bolsillo", dijo.

Se espera que el puente abra para finales de este de este año.



Cualquier persona que viene de Harlingen en la 69-S, también conocido como U.S. Highway 77, se insta a regresar a la calle Williams al norte de San Benito. El camino le llevará a Río Hondo