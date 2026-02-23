RGV girls basketball area round highlights and scores
RGV GIRLS BASKETBALL PLAYOFFS
AREA ROUND
Friday, February 20th
Harlingen 47, San Marcos 35
Sharyland 56, CC Carroll 53
PSJA North 38, Flour Bluff 47
Edinburg 47, Judson 63
Harlingen South 40, CC Veterans Memorial 48
La Joya 49, Buda Johnson 52
Santa Rosa 21, Taft 63
