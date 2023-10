Taller de Harlingen recibe quejas por demoras en las entregas

El Buró de Mejores Negocios ha recibido nueve quejas en contra de un establecimiento en Harlingen, donde se dedican a realizar reparaciones de joyería y relojes.

La señora Speck es una de las denunciantes quien asegura no encontrar soluciones por parte de una joyería de la ciudad.

Según los datos del Buró de mejores negocios, desde el 2019 Ignacio Vega, propietario del negocio, ha recibido varios reclamos.

Sus clientes comentan que dejaban sus joyas o relojes para reparación con el pago por adelantado y cuando se llegaba la fecha de recoger su mercancía, Vega no contestaba las llamadas.

"Sí, nos hemos comunicado varias veces con este señor para decirle que hemos recibido todas estas quejas, pero nunca nos ha contestado para atrás", indicó lda Martínez, presidenta del Buró de Mejores Negocios.

De acuerdo a la señora Speck, en septiembre de 2020 llevó a reparar dos de sus relojes antiguos con un valor de $3 mil dólares.

"Me dijo que intentaría repararlos, me cobró $250 dólares. Pagué $150 dólares de pago inicial y un par de semanas después pagué otros $100 dólares en partes", agregó Jan Speck, residente de Harlingen.

Speck menciona que el 2022, dos años después, fue un año muy ocupado, pero que jamás se olvidó de sus antigüedades.

"Realmente no lo contacte en ese tiempo, en el 2023 comencé a contactarlo y me daba excusa tras excusa, luego me dejo de contestar las llamadas hasta que decía que no podía dejar un mensaje de voz porque estaba lleno", añadió Speck.

Speck agrega que al llegar al negocio se dio cuenta de que permanecía cerrado.

Noticias RGV llegó a la ubicación del negocio, el cual no cuenta con nombre y solo tiene un anuncio en blanco. Tras varios intentos para contactar al propietario del negocio, Ignacio Vega aseguró que devolverá las pertenencias de sus clientes.

"De eso me habló mi mamá, que había salido en la televisión. Todas las cosas ahí las tengo y las voy a entregar, ya están compuestas, el motivo es que he estado malo desde hace tres o cuatro meses", indicó Vega.

Por su parte, la señora Speck lamenta la situación y agrega que solo quiere recuperar sus relojes.

En su defensa, Vega aseguró que desde este miércoles 18 de octubre comenzara a devolver la mercancía de sus clientes, ya que aún desea permanecer con el negocio en el cual ha trabajado por más de 30 años.