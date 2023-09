Viajeros del Valle exigen reembolsos por vuelos atrasados

Viajeros solicitan reembolsos por los retrasos de sus conexiones áreas esta semana y aseguran que han perdido cientos de dólares.

Según la administración federal de aviación, un fallo en un sistema de comunicaciones aéreo habría sido la causa de las demoras en los despegues.

Por su parte, los pasajeros están molestos porque la compañía aérea afirma que las causas son ajenas a ellos y que no emitirán reembolsos por los retrasos.

"No se ofrecieron vales, ni siquiera para una comida. Y el hecho, un montón de gente, como he dicho, tuvo que pasar la noche en hoteles, no hay vales para hoteles", dijo Patti Bradley, una residente del Valle.

En el aeropuerto Valley International explican que trabajan con la administración federal de aviación para averiguar qué ocurrió y cómo se puede evitar que vuelva a suceder.

Según el director de aviación de Valley International, hubo una caída de comunicación en el control de aproximación en Corpus Christi, sin embargo, en un comunicado, la FAA detalló que se realizaron unas reparaciones en un sistema de comunicaciones en las instalaciones de control de tráfico de rutas en Houston.