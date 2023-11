Adolescente de McAllen gana premio 2023 Nacional de la Joven

De tímida y reservada, a ser la voz de su comunidad, Alejandra Llanos está trabajando para convertirse en una legisladora para crear un cambio.

"Trabajar bajo el gobierno. El aspecto financiero de la política. Quiero trabajar en el departamento de tesorería para poder asignar los fondos que van a las comunidades para estos servicios públicos", dijo Llanos.

Desde que tenía siete años, Llanos ha estado retribuyendo a la comunidad a través del McAllen Boys and Girls Club.

De los campamentos de verano, al trabajo de recepción, ayudó a facilitar las actividades del club.

"Y fuera del club de niños y niñas, también ayudaría con la limpieza de parques, eventos comunitarios, festivales de otoño, festivales de invierno y eventos escolares", comento Llanos.

La graduada de Nikki-Rowe dedicó más de mil horas de servicio a la comunidad. Trabajo gratuito que le valió el premio nacional a la juventud del año en la ciudad de Nueva York el mes pasado.

De los seis finalistas de cada región del país, Llanos se llevó a casa el gran título.

Junto con una beca de $50,000 y un auto Toyota Corolla nuevo. Algo que atribuye a su comunidad, por creer en ella.

"Muchas veces dudé de mí mismo. Pensando que no era capaz de hacerlo. Que no era lo suficientemente buena para representar a mi comunidad, pero era solo mi miedo al fracaso lo que me impedía querer seguir adelante. Pero aun así lo hice gracias al apoyo que me rodeaba. Fue mi comunidad la que me permitió seguir adelante", expreso Llanos.

Ahora que es estudiante de primer año en UT-Austin, ella continúa su servicio comunitario mientras representa al valle en Austin.

Espera crear y cambiar las políticas de estado para llevar mejor comida. Vivienda y asistencia sanitaria al RGV.

Vea el video para conocer la historia completa.