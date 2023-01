Advierten sobre fecha límite para pagar el predial en el condado Cameron

La oficina del recaudador de impuestos del Condado Cameron envió un aviso con el objetivo de prevenir costos adicionales e intereses sobre el pago pendiente de predial en el Condado Cameron para el año 2022.

Tony Yzaguirre Jr. Es el titular de la oficina de Recaudación de Impuestos del Condado de Cameron, y comenta que ya se han recaudado aproximadamente el 79.03% de los impuestos sobre la propiedad. Pero solo quedan unos pocos días para que los contribuyentes que aún están pendientes de pagar los impuestos del año 2022 lo puedan hacer antes de que venza el plazo.

"Tienen hasta enero 31 de este mes para pagar los impuestos sin intereses, porque ya comenzando febrero 1, ya comienza el 7 por ciento de interés en cada cuenta" dijo Yzaguirre.

Hubo quienes decidieron no hacer caso omiso a este aviso a pesar las actividades y planes recreativos y decidieron depositar el pago predial pendiente en uno de los buzones y así evitar cobros adicionales.

"No, pues es domingo y no solo es Superball sunday y van a jugar los Cowboys y hoy en la mañana me preparé para pagar lo que es los impuestos porque se que ya se vence el 30 o 31 de este mes, pero el juego es hoy y así, ya puedo relajarme, ya sé que están pagados y ya me espero hasta el otro año" agrego Gilberto Salinas.

En la actualidad funcionan 10 oficinas en todo el condado y estarán operando de Lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluso pueden depositar el pago en cheque en los buzones ubicados en cada de sus instalaciones.

Por medio de estas facilidades se insta al público pagar sus impuestos y aprovechar las diversas opciones de planes de pago antes del 1 de febrero para evitar multas adicionales, intereses, juicios fiscales, costos judiciales e incluso ejecuciones fiscales.

Pero para quienes no estén en las condiciones de saldar el adeudo en el pago del predial, Yzaguirre explica que existen alternativas de pago.

"La gente que ni tiene el total para pagar los impuestos puede ir a cualquier oficina de nosotros y hacer arreglos para pagar los impuestos"

Se informó que en total fueron enviadas por correo 66,279 declaraciones finales de cuentas de bienes muebles e inmuebles, por un total que supera los $110 millones de dólares que no han sido pagados.

Yzaguirre agregó que es muy importante pagar todos los impuestos sobre la propiedad pendientes porque continuará aplicando programas agresivos de cobro este año.

Vea el video para el informe completo.