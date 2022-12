Alertan sobre estafas al aplicar para becas estudiantiles

By:

La oportunidad para que jóvenes continúen sus estudios universitarios, están tan cerca como las redes sociales, razón por la que expertos recomiendan poner el doble de atención.

Juan Miguel Galvan, director de servicios financieros estudiantiles, sugiere "que siempre tengan cuidado con que la persona que los esté contactando sea de la universidad o de la escuela o también, siempre lo recomendable, es que vayan a la institución donde quieren ir y que hagan todo el trámite de ayuda financiera. La aplicación del FASFA es gratis, no se le debe de cobrar a nadie para hacer esta aplicación"

Actualmente, el 77% de los estudiantes del South Texas College son beneficiarios de becas y de algún tipo de ayuda federal o local y es solo una, de todas las instituciones del valle, donde le brindan beneficios a los jóvenes.

Tal es el caso de Samantha Huerta, una joven de 20 años quien actualmente cursa su tercer grado en sistemas.

"Soy la mayor de mi familia y nadie antes había ido a la universidad, así que todos me dijeron que me adelantara y mis padres me apoyaron mucho" agrego Samantha Huerta.

Son tantas y variadas las becas existentes que el proceso de muchas de ellas, dura largo tiempo.

"Desafortunadamente, muchas personas no aplican para las becas, pero las ayudas ahí están, nosotros tratamos de hablarle a los estudiantes, enviarles correos que califican para ciertos tipos de becas, así que siempre los invitamos a que chequen sus correos para que vean que tal vez sean posibles candidatos de las becas que tenemos"

Dentro de las recomendaciones básicas al buscar becas para no ser víctima de fraude está:

Evaluar cuidadosamente cualquier tarifa inicial requerida para presentar la solicitud. Evite las becas con políticas poco claras o sin reembolso. Esté atento a los correos electrónicos que enumeran a los estudiantes como finalistas para becas a las que no han solicitado. Estos son un claro indicador de una estafa y se utilizan para atraer a los estudiantes. Solicitudes confiables nunca deben garantizar la financiación de becas al momento de la solicitud. Páginas web de becas y/o formularios de solicitud que contengan errores tipográficos obvios, errores gramaticales o que usen ortografía europea para palabras que se escriben de manera diferente en los estados unidos.

Vea el video para el informe completo.