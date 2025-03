Anuncian cancelación de clases debido al mal tiempo

A medida que el clima severo se abre paso a través del Valle del Río Grande el jueves, los distritos escolares anunciaron cancelaciones y retrasos.

A continuación se muestra una lista de las cancelaciones y retrasos escolares anunciados. Esta lista se actualizará a medida que más escuelas anuncian cancelaciones y retrasos.

SOUTH TEXAS COLLEGE

El jueves por la tarde se han cancelado las clases del resto del día. Aún no se sabe si las cancelaciones afectarán también a las clases del viernes.

UNIVERSIDAD DE TEXAS RIO GRANDE VALLEY

Todas las clases nocturnas del jueves han sido canceladas.

CONDADO HIDALGO

DONNA ISD

Donna ISD anunció que todas las clases para el viernes 28 de marzo han sido canceladas.

PSJA ISD

No school for all PSJA ISD students and staff on Friday, March 28.

WESLACO ISD

Se han cancelado las clases del viernes 28 de marzo.