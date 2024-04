Aprobada nueva política en el distrito escolar de La Joya

Varios empleados de La Joya ISD se encuentran en una difícil situación entre sus trabajos y sus puestos electos.

Por cuestión de una nueva política escolar, uno de los empleados quien se postula para un cargo electo nos mencionó que la decisión le tomó por sorpresa.

No obstante, él comprende el porqué de la decisión.

"He estado con el distrito durante 27 años ahora, eso es la mitad de mi vida", agrega Robert Zamora Jr, asistente del director, artes finas de LJISD.

Robert Zamora es uno de varios empleados del distrito que se enfrentan a la decisión marcharse.

"Entiendo por qué está sucediendo, entiendo cuál es la necesidad", agrega Robert Zamora Jr, asistente del director, artes finas de LJISD.

Él es asistente del director del programa de artes finas de La Joya ISD.

También está actualmente en campaña para un cargo electo.

Los miembros de la junta de este distrito, designados por el estado, dijeron: que es demasiado para una sola persona.

"Estos puestos requieren tiempo, esfuerzo y energía para cumplir adecuadamente con los altos estándares esperados de los funcionarios electos y conllevan responsabilidades que se superponen funcionalmente con los roles y responsabilidades de los puestos administrativos en La Joya ISD", agrega Julián Álvarez III, presidente de la junta escolar de la Joya ISD.

Justo antes de la medianoche, aprobaron una política que prohíbe a los administradores ocupar cargos electos.

Antes de que la política entrara en vigor, la alcaldesa de La Grulla renunció para poder conservar su trabajo como directora.

Zamora dice que él fue uno de los que respaldó la decisión del estado de reemplazar a la junta anterior.

"En el proceso puede haber cosas con las que no siempre estemos cómodos porque el cambio puede ser difícil", agrega Robert Zamora Jr., asistente del director, artes finas de LJISD.

Aun así, argumenta que se sintió tomado por sorpresa.

"La forma en que lo veo, desafortunadamente somos daños colaterales debido a las acciones de otros", agrega Robert Zamora Jr., asistente del director, artes finas de LJISD.

Y ante esto, él cree haber tomado su decisión.

"Si llega a ese punto en el que me lo piden, o me llaman. Me dicen, mi decisión es seguir en la carrera", agrega Robert Zamora Jr., asistente del director, artes finas de LJISD.

La elección es en mayo y si Zamora gana el puesto, se le permitirá terminar su contrato con La Joya, el cual termina en junio.

Cabe resaltar que la nueva política no se aplica a los maestros u otros empleados a nivel de campus.

Estamos trabajando para averiguar cómo afectará esto a otras entidades públicas con empleados del distrito escolar que puedan renunciar.