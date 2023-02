Aquí Entre Nos: Marc Anthony presenta nuevo sencillo con Maluma titulado "La Formula"

Recientemente, Marc Anthony estrenó "la fórmula", su colaboración musical con Maluma.

Y sumó a Nadia Ferreira, su flamante esposa, al video oficial del nuevo sencillo. Pero Ferreira no ha sido la única pareja del salsero en aparecer en sus videos musicales.

En 2002, su entonces esposa Dayanara torres protagonizo con él el videoclip para la canción "I've Got You".

En las imágenes de esa producción, Anthony expone la vida de un famoso cantante que tiene que encararse continuamente a su pareja para desmentir infidelidades que difunde la prensa por ser una figura pública.

En 1999, Jennifer López presentó el tema musical "No Me Ames", en colaboración con Anthony como parte de su álbum "On The 6".

Años más tarde, formarían uno de los matrimonios más famosos del espectáculo. Ese hit gozó de gran popularidad: solo en youtube, el video cuenta hasta ahora con más de 167 millones de reproducciones.

En 2013, Anthony lanzó "flor pálida". La protagonista del videoclip fue la modelo venezolana Shannon De Lima, con quien el cantante contrajo matrimonio al siguiente año.

Aquí, el intérprete le canta a una mujer que promete cuidar para que nunca se marche de su lado.

Vea el video para el informe completo