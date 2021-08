Aumentan las hospitalizaciones por COVID-19 en el Valle del Río Grande

Dos importantes autoridades sanitarias abordaron el aumento de las infecciones y las hospitalizaciones por COVID-19 en el Valle del Río Grande.

La Autoridad de Salud del Condado de Hidalgo, Dr. Iván Meléndez, calificó el miércoles la situación actual de COVID-19 en su condado como grave, ya que el condado informó que casi 250 personas fueron hospitalizadas con el virus.

El mes pasado, 46 ??personas fueron hospitalizadas con COVID-19 en el condado de Hidalgo; ahora, 246 personas están hospitalizadas con el virus, multiplicándose más de cinco veces en 30 días.

"Eso es inaudito", dijo Meléndez. “Estos son números que son mayores incluso que antes de las vacunaciones. Es cierto que hace un año, casi el 99% eran pacientes de COVID-19 no vacunados, pero bajamos casi un 8, 9%. Ahora hemos vuelto al 30% ".

Las autoridades dicen que los pacientes con COVID-19 están usando una de las tres camas de hospital en el condado de Hidalgo. Aunque la gran mayoría de las personas hospitalizadas no están vacunadas, Meléndez dijo que cerca del 15% de los pacientes en el condado de Hidalgo son casos innovadores, es decir, personas que están completamente vacunadas.

“Sabemos que el 80% de los casos nuevos son la variante Delta”, dijo Meléndez. “Sabemos que la variante Delta tiene menos respuesta a las inmunizaciones que la cepa original ancestral”.

En el condado Cameron, el número de casos de COVID-19 y hospitalizaciones sigue aumentando, pero el 95% de los hospitalizados no están vacunados, según el Dr. James Castillo, autoridad de salud del condado de Cameron.

“El número parece casi una línea vertical”, dijo Castillo. “Si miramos los números de los hospitales, el 1 de julio, había 88 personas en todo el valle hospitalizadas. El fin de semana pasado, llegamos a unos 300 en cuatro semanas. Se triplicó, y ahora está subiendo aún más, a mediados de los 400 en unos pocos días ".

La cantidad de personas no vacunadas junto con los campamentos de verano, los viajes y la variante Delta altamente contagiosa son factores detrás del aumento del número y las hospitalizaciones, dijeron ambas autoridades de salud.

Ahora instan a todas las personas vacunadas o no a tomar precauciones para reducir el riesgo de propagación del virus.

"Vacúnate si no lo has sido", dijo Castillo. "Use una máscara si no está vacunado. Esas reglas siempre se han aplicado, e incluso si estás vacunado, es hora de volver a sacar la máscara ".

Tanto Meléndez como Castillo quieren dejar en claro que este no es el momento de entrar en pánico, sino más bien una oportunidad para asumir la responsabilidad personal y hacer su parte para detener la propagación del virus en la comunidad.