Aumentan peticiones de apoyo por desempleo en EEUU por virus

Por DAVID A. LIEB

Associated Press

JEFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. (AP) - En Ohio, más de 48.000 personas solicitaron beneficios de desempleo durante los dos primeros días de esta semana, comparado con 1.825 en el mismo periodo de la semana previa.

En el vecino estado de Pensilvania, unas 70.000 personas solicitaron apoyo en un solo día _ seis veces el total de la semana pasada completa.

Las peticiones de apoyo por desempleo aumentan en Estados Unidos después de que funcionarios del gobierno federal ordenaran que millones de empleados, estudiantes y clientes se quedaran en casa como medida de precaución para evitar propagar el virus que causa la enfermedad COVID-19.

“Nos hemos saturado de llamadas”, dijo John Dodds, director del organismo Proyecto de Desempleo de Filadelfia. “Será un gran desorden, un doble desorden: enfermedad y desempleo”.

El creciente número de personas que solicitan cheques por desempleo hace que surjan nuevas dudas sobre si los estados han reservado suficientes fondos desde la última recesión para sacar del apuro a los trabajadores desempleados hasta que termine la crisis. Algunos temen que la demanda de beneficios pueda sobrepasar la capacidad de pago de los estados.

“Nuestros fondos de seguro de desempleo se ven muy golpeados por el momento”, dijo la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, donde las peticiones de apoyo relacionadas por coronavirus pasaron de cero a casi 18.000 en una semana.

El gobierno estadounidense ha propuesto un paquete de estímulo económico que incluye enviar cheques a individuos en cuestión de semanas para ayudarlos a pagar por víveres, servicios, hipotecas y renta. Una ley de apoyo separada pendiente de aprobación en el Congreso podría inyectar 1.000 millones de dólares a programas estatales de seguro de desempleo.

El apoyo federal podría acercarse o exceder al de la Gran Recesión en 2008, cuando la crisis financiera industrial provocó muchos despidos. Los analistas económicos advierten que el país probablemente entre, o ya está, en su primera recesión desde entonces.

La última recesión provocó la insolvencia de fondos para el desempleo en 35 estados que en total adquirieron deudas de 40.000 millones de dólares para seguir pagando a trabajadores desempleados. En muchos estados, esas deudas fueron solventadas con mayores impuestos a los empleadores.

La pandemia del coronavirus ha infectado a más de 2007.000 personas y matado a más de 8.200 en todo el mundo.

La enfermedad COVID-19 provoca síntomas leves o moderados para muchos y la gran mayoría se recupera. Algunas personas, especialmente ancianos o con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones como la neumonía.

Los periodistas de Associated Press Mike Catalini en Trenton, Nueva Jersey; David Eggert en Lansing, Michigan; John Hanna en Topeka, Kansas; Meghan Hoyer en Washington, D.C.; Kimberlee Kruesi en Nashville, Tennessee; Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania; Philip Marcelo en Boston; Gary D. Robertson en Raleigh, Carolina del Norte; y Andrew Welsh-Huggins en Columbus, Ohio, contribuyeron a este despacho.

