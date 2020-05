Autoridades buscan a mujer tras vandalismo en Basílica de San Juan

La Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle fue vandalizada alrededor de las 3 a.m. del martes, dijo el Padre Jorge Gómez el martes por la mañana.



Gómez dijo que las cámaras de seguridad grabaron a alguien - que parece ser una mujer - vandalizando la basílica.



Gómez dijo que la Diócesis Católica de Brownsville presentó un informe policial a la ciudad de San Juan. Cualquier persona con información se le pide que llame (956) 223-2400.



Los oficiales también respondieron a un reporte de vandalismo en el Templo Emanuel en McAllen el martes.



El Tte. Joel Morales, portavoz del Departamento de Policía de McAllen, dijo que los agentes respondieron a una llamada sobre vandalismo en el templo.



Ambas fueron etiquetadas con graffiti similares. Si los casos están o no conectados no fue inmediatamente claro.