Autoridades investigan incidente por intoxicación de monóxido en Laguna Vista

in Noticias RGV

En Laguna Vista, investigan un incidente por intoxicación de monóxido de carbono ocurrido durante el pasado fin de semana.

Un total de tres personas fueron halladas en graves condiciones a causa de la inhalación de monóxido de carbono en una casa, una zona residencial cercana al campo de golf.

El departamento de bomberos realizó una inspección en la vivienda, en la cual detectaron la presencia del letal gas.

"Es inodoro, incoloro, no es algo que puedas encontrar fácilmente si está o no dentro de tu casa," comento John Sandoval, jefe de bomberos de Puerto Isabel. "Es muy difícil de saber. Muchas veces la gente simplemente se siente cansada. Tal vez se sienten agotados con algo. Se acuestan para dormir y desafortunadamente no se despiertan."

Las tres personas afectadas fueron trasladadas de urgencia al hospital y se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.

Cabe mencionar que, uno de los dos perros que estaban en el interior de la vivienda, falleció a consecuencia del monóxido de carbono.

El incidente sigue bajo investigación.