Celebran el aniversario número 33 de aprobación de la ley en derecho a las personas con discapacidades

Funcionarios de la ciudad de Brownsville, del sistema educativo y representantes estatales se suman a la campaña que promueve la organización no lucrativa Down By The Border al celebrar el 33 aniversario de la aprobación de la ley en derecho a personas con discapacidades.

Un proyecto de ley de derechos civiles, histórico y revolucionario que no solo ha cambiado la vida de las personas con necesidades especiales, sino también a toda nuestra sociedad en general.

"A veces tal vez no tomamos en cuenta todo el acceso que hay hoy en día, por ejemplo al cine si usan una rampa, a cada negocio o cuando van a un restaurante y no tomamos en cuenta que hay este tipo de acceso a personas discapacidades", dijo Erin Elizabeth Gamez, Representante Estatal Distrito 38.

Gamez enfatizó sobre la importancia de la ley de derecho civil que entró en vigor en el año 1990 y que hasta hoy continúa siendo respaldada en su evolución desde la capital del estado de Texas.

"Hemos tenido ese avance, pero aun mucho trabajo por hacer y por eso es importante venir aquí y celebrar este evento el miércoles", comento John Cowen, alcalde de la ciudad de Brownsville.

Cowen se refiere a la convocatoria pública que realiza la organización Down By The Border está próximo miércoles 26 de julio a las 6 de la tarde, donde se tiene programado celebrar el 33 aniversario de la aprobación de la histórica ley estadounidense para personas con discapacidades.

"Muchas gentes no se dan cuenta las cosas que pasaron en la historia para llegar a este punto, hay mucha gente que querían trabajar e ir a las escuelas y querían votar y ni siquiera podían hacerlo porque no podían entrar a los edificios para votar, así que ellos pelearon por esas necesidades básicas", aseguró Sergio Zárate, presidente de la organización sin fines de lucro Down by the Border en Brownsville.

Zarate invita a los padres de familia para que el próximo miércoles lleven a sus hijos con alguna necesidad especial o conducir en la esquina de las calles Paredes y FM 802 y sonar el claxon de sus vehículos en apoyo a esta manifestación pacífica al celebrar el 33 aniversario de esta ley donde se tiene programado una tarde de diversión gratuita para todas las edades.

Se hace la invitación aquellos estudiantes que necesiten horas de voluntariado, y formar parte del equipo donde se dará una gran oportunidad para aprender y conocer sobre la contribución que ha generado a la comunidad esta ley derecho civil estatal.