Cisneros y el representante Cuéllar se encaminan a la segunda vuelta en Texas

The Associated Press

Source: The Associated Press

AUSTIN — La contricante demócrata Jessica Cisneros, una abogada de inmigración de 28 años que se postula para el Congreso con un fuerte apoyo de los progresistas, forzó una segunda vuelta primaria contra el representante federal Henry Cuéllar en el sur de Texas.

Ninguno de los candidatos obtuvo el martes por la noche más del 50% de los votos necesarios para ganar por completo.

La carrera fue una de las más acaloradas en las primeras primarias de la nación de Texas. Cuellar se encuentra entre los demócratas más conservadores del Congreso, y una victoria de Cisneros traería un giro liberal sísmico al distrito que se extiende desde San Antonio hasta la frontera con Texas.

Cisneros es una ex becaria de Cuéllar que también compitió contra él en 2020. Perdió por poco, y esta vez realizó una campaña más agresiva que atacó a Cuéllar por los agentes del FBI que registraron su casa justo antes de que comenzara la votación.

The Associated Press se enteró de que la investigación se relaciona con la ex República Soviética de Azerbaiyán. Cuéllar no ha sido acusado de ningún delito y ha negado haber actuado mal. La segunda vuelta es en mayo.