Comunidad: 'Spirit of the Border' busca honrar a los legisladores del Valle de Río Grande

En Comunidad, Gerry Garica del Mcallen Chamber of Commerce invita a la comunidad a Spirit of the Border, un evento que abrirá sus puertas el viernes 29 de septiembre en Quinta Mazatlan.

El evento celebra y honra a los legisladores locales, desde Brownsville hasta South Padre Island, por su arduo trabajo durante la Sesión Legislativa 88ª.

Spirit of the Border contará con restaurantes de McAllen que proporcionaran comida y cócteles auténticos. También incluirá una degustación de licores, una subasta silenciosa y música en vivo.

