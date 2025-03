Concientización sobre la importancia de detectar la miocardiopatía hipertrófica

En temas de salud, los expertos quieren crear conciencia de una condición que muchas personas podrían sufrir sin saberlo.

A menudo se le llama asesino silencioso. La miocardiopatía hipertrófica es con frecuencia una afección genética que afecta aproximadamente a 1 de cada 500 personas en los Estados Unidos.

Según informes médicos, la miocardiopatía hipertrófica es la condición genética del corazón más común en el país, y hace que el músculo cardíaco se engrose, lo que dificulta el bombeo de sangre.

"El músculo cardíaco grueso en sí mismo crea problemas de ritmo, por lo que el corazón del paciente puede perder el ritmo y, en ocasiones, provocar un ritmo cardíaco mortal y provocar una muerte cardíaca súbita", comentó Said Alsidawi, cardiólogo de la Clínica Mayo.

El doctor Said Alsidawi afirma que solo a una fracción de las personas con esta afección se les diagnostica realmente.

Además, indica que los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, dolor en el pecho, aturdimiento, mareos o desmayos, especialmente durante el ejercicio u otro esfuerzo. Sin embargo, dice que en muchos casos no hay señales hasta un paro cardíaco repentino.

"Desafortunadamente, seguimos viendo personas que no buscan atención, los médicos no lo diagnostican a tiempo o no reconocen el diagnóstico a pesar de tener las imágenes adecuadas", agregó Said Alsidawi.

Si tiene un familiar de primer grado, como un padre, con esta afección, Alsidawi afirma que eso aumenta el riesgo de que también la tenga. Por eso dice que las pruebas genéticas son importantes.

"Ahora, el desafío es que tenemos personas que no tienen familiares, que tengan la afección y que no presentan síntomas. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien tiene miocardiopatía hipertrófica? Esta es ahora una gran área de investigación", expresó Alsidawi.

Mientras la investigación continúa, Alsidawi afirma que los pacientes deben defenderse por sí mismos y, si presentan síntomas, buscar ayuda médica.

Si es diagnosticado, hay tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica que le permite al paciente llevar una vida normal.

Esto incluye medicamentos, cirugía y en casos severos, trasplante del corazón.