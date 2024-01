Conmemoran el aniversario del caso Roe V. Wade que despenalizo el aborto en los Estados Unidos

Noticias RGV

El fin de la protección federal al aborto ha dejado el destino de este procedimiento médico en manos de los estados.

Esto fue debido al caso de Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, la cual dictamino que las mujeres ya no tienen el derecho constitucional al aborto.

En su fallo, el tribunal confirmo la prohibición del aborto en el estado de Misisipi, donde se presentó el caso después de las 15 semanas de embarazo.

También determinaron que los estados pueden prohibir el aborto en cualquier etapa.

2 de cada 5 mujeres entre los 15 a 44 años viven en estados donde hay restricciones al aborto.

Está prohibido en Texas debido a una ley que entró en vigor en julio del 2022.

"No sólo el acceso a la atención sanitaria reproductiva se ha visto gravemente limitado a lo largo de los años, sino que la ley SB 8, que entró en vigor el año anterior a Dobbs, ha hecho que el acceso a la atención sanitaria reproductiva en Texas sea casi imposible de encontrar en amplias zonas del estado. Así que las mujeres de Texas empezaron a viajar a otros estados para obtener la atención sanitaria que necesitaban. Eso no es algo de lo que debamos estar orgullosos en Texas. Deberíamos poder satisfacer todas nuestras necesidades aquí, en casa" expreso la congresista Lizzie Fletcher.

Legisladores, activistas y trabajadores sociales aseguran que el derecho al aborto es un tema de justicia económica y de salud.

Creen que su prohibición tiene un impacto directo en las minorías y grupos sociales marginalizados.

Encuestas revelan que la mayoría de los estadounidenses cree que la interrupción de un embarazo debería ser legal, en especial en las primeras semanas de gestación.

La mayoría aprueba que haya restricciones en las semanas avanzadas…

Actualmente, el derecho al aborto ha causado controversia.

Sarah Luna, presidente de la organización RGV Flight for Life dice que la mayoría de las personas piensan que las mujeres no tienen ningún derecho sobre su cuerpo, pero eso no siempre es el caso.

"En lugar de tratar el embarazo como un problema, tratar de trabajar con ellas y resolver el problema, de una manera de, vamos a ver" agrego la presidenta de RGV Fight For Life, Sarah Luna. "Ese es gran parte del trabajo que el Centro de Embarazo de McAllen hizo a través de sus opciones de asesoramiento para que las mujeres sepan que, de acuerdo, estás en esta situación, pero no tienes que optar por el aborto."

Según, la congresista Lizzy Fletcher, legisladores están esperando las elecciones para pasar nuevas leyes.

"Y cuando hablamos de libertad reproductiva, hablamos de derechos y protecciones reproductivas, hay muchas implicaciones. También protegemos el derecho a la intimidad. También estamos protegiendo los derechos de las personas. Libertades fundamentales. Y esto es algo que la gente y especialmente los tejanos del sur entienden muy bien. Este es un tema que hemos estado hablando con la gente durante todo el ciclo pasado y este ciclo," indico Fletcher.

Algo que también los simpatizantes del derecho a la vida quieren cumplir durante este año electoral

"Y creo que realmente solo demuestra la mentalidad de dinero de estos políticos, que están tratando de venderte una campaña, que están tratando de venderte una campaña, que están tratando de venderte un voto," dijo la presidenta, Luna. "Pero al final del día, como la política a un lado, creo que solo el deseo de lo que es mejor para la humanidad y lo que es mejor para las mujeres sin tener que tomar las decisiones, la decisión de poner fin a la vida de otra persona".

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó a principios de este mes que las salas de emergencia no están obligadas a realizar abortos que salven vidas.

También se pidió a la junta médica de Texas que aclarara qué se considera una excepción médica a las leyes de aborto del estado.

Los legisladores estatales dicen que continuarán luchando por los derechos de las mujeres durante este año electoral.

Vea el video para el informe completo.