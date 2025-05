Consejos para prevenir ahogamiento de menores

El año pasado, más de 100 menores de edad murieron ahogados en Texas, esto de acuerdo al departamento de servicios para la familia y protección de este estado.

Por lo cual exhortan a la comunidad a tomar las siguientes medidas preventivas no solo este fin de semana festivo, sino todo el año.

El verano está a la vuelta de la esquina, y en El Valle del Río Grande ya las temperaturas se encuentran a la alza.

Lo que invita a las familias a querer refrescarse en albercas y playas.

Sin embargo, si no se toman las precauciones debidas, esta alegre actividad puede convertirse en una tragedia.

Dato que mantiene en mente la familia Rasmussen quienes planean disfrutar su fin de semana feriado en la Isla del Padre.

“Nunca dejó fuera de mi vista a mí hijos, siempre estoy pendiente de su seguridad”, agrega Jason Rasmussen, visita el RGV desde Fort Worth, TX.

“Con mi hermanito estoy al pendiente que no esté muy lejos de mi y que no se vaya solo, y sabemos nadar desde pequeños, aprendimos en la alberca de un vecino”, agrega LILY RASMUSSEN, visita el RGV desde Fort Worth, TX.

Debido a las altas temperaturas, es común ver personas ingresando a canales y ríos, pero esa decisión puede costarle la vida.

Tanto el parque Anzalduas como la Bocatoma en Reynosa, Tamaulipas. Son lugares turísticos, y la gente tiende a ingresar al río para refrescarse; sin embargo, esto no es recomendado porque aunque parezca muy tranquilo y que la profundidad es poca, no es así. Es muy profundo y hay varias corrientes de agua que podrían causar una tragedia

De acuerdo al departamento de servicios para la familia y protección de Texas, en lo que va de este año, 19 menores de edad han muerto ahogados. Siendo el 47% de las tragedias ocurridas en piscinas.

El teniente Leo Mendoza, del departamento de bomberos de McAllen, pide los adultos a no dejar fuera de su vista a los niños cuando estén en las piscinas, ya que los accidentes pasan en segundos y en silencio. Si el menor o adulto no sabe nadar, se recomienda usar un chaleco salvavidas del tamaño apropiado para la persona. No olvide que los inflables no sustituyen un chaleco.

En caso de una emergencia, siga estas instrucciones:

“Primero ir a tratar sacar la persona en el lugar que se encuentra. Si es posible, y si no tienen un teléfono al alcance para llamar a 911. si no sabe usar técnicas de resucitamiento, pueden hacerlo con la guía de un dispatcher en el teléfono”, agrega Leo Mendoza, teniente bomberos de McAllen.

El teniente Mendoza le recuerda a la comunidad que eviten ingresar a canales o ríos, y los invita a comunicarse con su ciudad para solicitar la ubicación de albercas públicas disponibles para que este fin de semana feriado sea seguro para usted y su familia.