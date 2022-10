Cruz Roja Entrega Alarmas Contra Incendios Gratuitas

MCALLEN -- Voluntarios de la Cruz Roja del Valle esperan prevenir incendios, con una alarma de humo a la vez.

Su objetivo, es instalar 100 alarmas detectoras de humo sin costo.

Los voluntarios de la Cruz Roja estarán en las calles de McAllen, de puerta en puerta esta mañana, armadas con cajas de detectores de humo, un taladro eléctrico y algunas formas educativas.

Una de las casas que visitamos es la de la hermana Anita Jennissen que vive con otras dos monjas.

"Me avergüenza decirlo, no lo teníamos. No dejamos de planearlo, pero nunca sucedió. Así que me quedé muy feliz cuando sonó la campana de la puerta y me dijeron que estaban dispuestos a hacer esto por nosotros,” comentó la hermana Anita Jennissen.

La hermana Anita dice que esto afecta directamente su domicilio.

“Tengo amigos cuyas casas se incendiaron por problemas eléctricos...ustedes saben son eventos inesperados,” opinó la hermana Anita.

Detrás de la iniciativa está Betty Lou Hicks con la Cruz Roja.

Dice que han llevado a cabo este proyecto por 4 años.

"Instalamos tantas alarmas de humo indispensables en las casas, porque nuestra ambición es reducir el número de incendios," explicó Hicks.

Hicks dice que han visto un incremento en el número de incendios este invierno.

"Esta es la época del año en la que realmente tenemos un montón de incendios por instalación de un calentador adicional, o por saturación de enchufes, o por encender el gas para calentar la casa," dijo Hicks.

Muchas de estas casas no tienen detectores de humo.

Las alarmas instaladas hoy servirán por 10 años.

Además de instalar los detectores de humo, ellos también ayudan a las personas a tener planes de escape en caso les sean necesarios.

"Educamos a la gente en, ustedes realmente necesita dos planes de escape. Así que incluso si se trata de una ventana, asegúrese de que la ventana puede ser abiertas," recalcó Hicks.

La hermana Anita dice que ella descansará esta noche con su nuevo detector de humo en su casa.

“Nosotras somos tres, pero a veces recibimos hermanas de México, que pasan navidad con nosotras algunas veces,” comentó la hermana Anita.

La hermana Anita dijo estar agradecida con la Cruz Roja por ofrecer este servicio.

La Cruz Roja seguirá instalando detectores de humo hasta inicios del mes de mayo.

Si usted está interesado en ser voluntario, o quiere saber cómo obtener una alarma de humo, puede llamarlos al 866-526-8300.