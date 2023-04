Cuidando el Planeta: Los beneficios que brindan los viveros

Un vivero es un lugar hecho por el humano para cultivar plantas y venderlas, se cultivan de forma natural o artificial por medio de semillas y retoños en un lugar controlado.

Por lo regular, los viveros en las áreas urbanas, tienden a estar situados a las afueras de las ciudades. Idealmente en ellos se puede encontrar plantas de temporada, árboles, macetas, semillas, una gama de equipos y herramientas para la jardinera, pesticidas y fertilizantes.

Entre esas cosas también va a encontrar orientación en jardinería por medio de los expertos que cuidan y mantienen los viveros.

Yo lo que hago es siempre les explico, depende de la planta que compren, yo les explico que se necesita hacer para cierta clase de planta, como hay unas que no les echan mucha agua como las plantas desérticas, 1:10. Pues depende de la planta, como la desértica, hay ciertas plantas que no puedes echarles mucha agua, si no se echan a perder, se pudre. Como la corona de cristo, la rosa del desierto, esas llevan poca agua y hay ciertas plantas que si son de más agua. Hay plantas que son de mucha sombra o poco sol" agrego el empleado de Tree of Life Nursery, Benigno Martinez.

"Pues siempre es bueno cuando vas a plantar un árbol o cualquier planta, poner una buena tierra, una tierra que sea preparada, que esté fertilizada porque al tiempo le va a ayudar que sea mejor su crecimiento" agrego Natalie Castillo.

Los viveros ayudan a retener un buen clima en las ciudades. Esto es ideal considerando que muchas ciudades grandes lideran con el efecto de isla de calor urbana. Además, también juega un papel clave en controlar la contaminación del aire y no olvidemos que también aporta una mejor para el ojo.

Otro beneficio de los viveros es que ayuda a mantener el ciclo de vida natural de los polinizadores. Por ejemplo, las abejas y las mariposas que viven cerca o dentro de un vivero polinizan en los jardines o huertos dentro de las ciudades.

Vea el video para el informe completo.